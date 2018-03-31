الهلال حقق هذا الرقم الرائع قبل مواجهة الأهلي

المواطن - محمد سمعه

يسعى نادي الهلال للفوز على النادي الأهلي، في إطار لقاءات الجولة الـ25 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وذكر الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على “تويتر” أن الهلال حقق 7 انتصارات خارج أرضه في الدوري السعودي بالموسم الحالي كأكثر الأندية تحقيقًا لهذا الأمر بعد مرور 24 جولة.

وكان نادي الهلال هزم فريق القادسية بهدف دون رد سجله النجم محمد الشلهوب، في إطار لقاءات الجولة الـ18 والمؤجلة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الحالي.

ويتواجد الهلال في صدارة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 52 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني.

يذكر أن مجلس إدارة الهلال كان أقال المدرب الأرجنتيني رامون دياز بعد الخسارة من نادي استقلال طهران الإيراني بنتيجة هدف دون رد، في إطار لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

ومر الهلال خلال الفترة الماضية بفترة صعبة للغاية، وذلك بعد خسارته من نادي الاتفاق بثنائية مقابل هدف في الجولة الـ24 من بطولة الدوري السعودي.

يسعى الهلال للفوز بلقب الدوري السعودي للموسم الثاني على التوالي، ولكن هذه المرة تحت قيادة المدرب الأرجنتيني المؤقت خوان براون.

وكان نادي الهلال خسر بطولة دوري أبطال آسيا في العام الماضي لصالح نادي أوراوا الياباني بنتيجة هدفين لهدف في مجموع المباراتين، حيث تعادل الهلال في المملكة بهدف لكل فريق، ثم خسر في اليابان بهدف دون رد.







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