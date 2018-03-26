الهلال والأهلي يحققان هذا الأمر بالجولة الـ18 من الدوري السعودي

المواطن - محمد سمعه

نجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز على حساب نادي الرائد بثلاثية دون رد، في إطار لقاءات الجولة الـ18 والمؤجلة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين يوم 16 مارس الجاري.

كما تمكن نادي الهلال من الفوز على نادي القادسية بهدف دون رد، في إطار لقاءات الجولة الـ18 سجله اللاعب محمد الشلهوب في الدقيقة الـ36 من عمر الشوط الأول.

وحقق الأهلي والهلال الإنجاز الأبرز وهو الحفاظ على نظافة شباكهما في الجولة الـ18؛ كإنجاز مميز يدل على إصرار الفريقين على المنافسة حتى اللحظة الأخيرة على لقب دوري المحترفين.

ويذكر أن الهلال يتصدر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 52 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن النادي الأهلي.

وسيواجه الهلال منافسه المباشر على لقب الدوري السعودي النادي الأهلي، في إطار لقاءات الجولة الـ25 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وكان الهلال توج بلقب الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2016- 2017 تحت قيادة مدربه السابق، الأرجنتيني رامون دياز.

يرغب نادي الهلال في الفوز بلقب الدوري السعودي في الموسم الحالي للمرة الثانية على التوالي.

تولى المدرب الأرجنتيني خوان براون تدريب الزعيم خلفًا لمواطنه رامون دياز في الفترة الماضية.

تعاقد نادي الهلال في فترة الانتقالات الشتوية مع اللاعب المغربي أشرف بن شرقي في شهر يناير الماضي من صفوف نادي الوداد البيضاوي المغربي.

كما تعاقد الهلال مع اللاعب إيزكويل سيروتي من صفوف نادي سان لورينزو الأرجنتيني.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :