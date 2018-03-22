الوحدة يتأهل لنهائي كأس الخليج العربي الإماراتي

المواطن – متابعة

تأهل فريق الوحدة، اليوم الخميس، إلى نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم.

وتغلب الوحدة على مضيفه دبا الفجيرة بأربعة أهداف لثلاثة في إياب نصف النهائي بعد فوزه أيضًا بأربعة أهداف لهدفين في مباراة الذهاب.

تقدم دبا الفجيرة بهدفين مبكرين عن طريق البرازيلي رودولفو بارديلا في الدقيقتين 1 و4، وعاد الوحدة بهدفين عبر الأرجنتيني سبيستيان تيغالي والمغربي مراد باتنا في الدقيقتين 18 و33، لينتهي الشوط الاول بالتعادل.

وفي الشوط الثاني، استعاد دبا الفجيرة التقدم عن طريق علي سند النعيمي في الدقيقة 48.

وقلب الوحدة تأخره لفوز بهدفين عبر الأرجنتيني تيغالي في الدقيقتين 90 و90+4 من زمن المباراة.

وتقام بطولة كأس الخليج بنظام مجموعتين تضم كل منهما 6 فرق وتجري المباريات بنظام دوري من دور واحد، ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى لربع النهائي وتقام المباريات بنظام الذهاب والإياب يتأهل الفائز لنصف النهائي.

ويحمل اللقب فريق شباب الأهلي دبي وهو أكثر الفرق تتويجًا في ثلاث مناسبات.







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