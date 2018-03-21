الوليد بن طلال يبحث عن قرض المليار دولار

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

كشفت مصادر أن الأمير الوليد بن طلال ورجل الأعمال فواز عبد العزيز الحكير يتفاوضان في الوقت الحالي مع عدد من البنوك للحصول على قروض بقيمة 3 مليارات دولار، لاستغلالها في استثمارات جديدة .

وأكدت المصادر الخاصة بوكالة أنباء رويترز الدولية، أن شركة المملكة القابضة التي يملكها الوليد بن طلال، تتفاوض في الوقت الحالي للحصول على قرض بقيمة مليار دولار، فيما يتفاوض الحكير للحصول على قرض بقيمة 2.1 مليار دولار.

وأوضحت المملكة القابضة لرويترز أنها بالفعل بدأت المحادثات الخاصة بالقرض ، حيث تتفاوض مع عدد من البنوك المحلية والدولية لتوفير مليار دولار لضخها في مشروعات استثمارية جديدة خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي يأتي بمثابة إشارة واضحة لمزاولة الوليد بن طلال لأعماله بشكل طبيعي.







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