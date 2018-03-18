اليوم.. بدء تطبيق قرار #توطين_منافذ_تأجير_السيارات

المواطن - الرياض

يدخل اليوم الأحد قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الخاص بتوطين منافذ تأجير السيارات وحصر العمل فيها على المواطنين بمدن ومناطق المملكة كافة حيزَ التنفيذ، وسط ترقب لما سيسفر عنه تطبيق هذا القرار، فيما يتوقع أن تقوم الوزارة في الأيام الأولى من بدء تطبيقه بجولات مكثفة لضبط المخالفين.

وكانت وزارة العمل قد حذّرت كل المنشآت التي تخالف تنفيذ القرار بمعاقبتها بالغرامة وفق عدد العمال الأجانب الذين تم توظيفهم، ومضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.

وأشارت وزارة العمل إلى أن المهن المشمولة بالتوطين هي المحاسبة والإشراف والمبيعات والاستلام والتسليم.

ويترقب المواطنون معرفة كيف سينتهي اليوم الأول من بدء قرار توطين القطاع، بعدما رصد تقرير قيام عدد من المكاتب بعدة مدن بإغلاق منافذها؛ لعدم توفر موظفين سعوديين يَقبلون بالعمل وفق شروطها؛ حيث يتوقع أن تخرج المكاتب الصغيرة من السوق.

وحرص عدد من منافذ التأجير على إغراء الشباب السعودي بالعمل لديها برواتب تتراوح ما بين 4 إلى 6 آلاف ريال، إضافة إلى حوافز أخرى تضاف لرواتبهم حال استقطاب عدد كبير من العملاء، وسط عزوف عدد من الشباب عن العمل في هذا المجال؛ لعدم قبولهم فكرة الدوام على فترتين أو في أيام الإجازات.

يذكر أن عدداً من المستثمرين في قطاع تأجير السيارات أبدوا تحفظهم على توطين مهنة الاستلام والتسليم؛ وذلك لعدم توفر مواطنين لديهم خبرة في التعرف على حالة صلاحية المركبة عند الاستلام، إلا أن مسؤولين بوزارة العمل أكدوا ضرورة توطينها؛ لإعطاء فرصة للمواطنين من ذوي الخبرة.

ودشن مغردون وسماً بعنوان “توطين منافذ تأجير السيارات”، رحبوا من خلاله بالقرار، لدوره في توفير وظائف للمواطنين.

وعلق مغرد بقوله “ليه ما تم توطين المستشفيات والصيدليات والشركات الكبيرة للسعوديين التي تمنح رواتب مجزية؟!”.

وكان خالد أبا الخيل، متحدث وزارة العمل، قد أكد في تغريدة عبر “تويتر”، إنه “دعماً لقرار توطين منافذ تأجير السيارات، أطلقت دروب @DOROOBSA سبع دورات تأهيلية إلكترونية مجانية لراغبي العمل في منافذ تأجير السيارات التي تم قصر العمل فيها على السعوديين ابتداء من الأحد المقبل.

وعلق الشاعر فهد السلمي بقوله “مغاسل السيارات تحتاج توطين 100%، فهي من المهن التي يرغب الكثير من الشباب السعودي العمل بها، أرجو أن يتم النظر لها، وأيضا البناشر تحتاج توطيناً بنسبة 75% كنسبة مؤقتة حيث إنها من المهن المربحة جداً جداً والعمل بها لا يحتاج لخبرات عميقة وخلال شهر يصبح الشخص ماهراً”.







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