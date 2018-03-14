انهيار_اسعار_السيارات‎ يفجر موجة من الجدل على تويتر

المواطن - الرياض

حالة من الجدل تزامنت مع تداول أنباء عن انهيار أسعار السيارات، حيث أكد مغردون أن الأسعار نار، ولم يطرأ عليها تغير بل الأسعار في ازدياد بسبب الضرائب.

ودشن مغردون وسم “انهيار أسعار السيارات”، حيث علق مغرد بقوله “الحقيقة إنه ليس انهياراً إنما عودة الأسعار إلى وضعها الطبيعي وهذا تصحيح للسوق وبإذن الله يلحقه العقار”.

وعلق أحمد الرويلي بقوله: “اللي بيشتري الفتره ذي خسران بكل ما تحمله الكلمه من معنى لان الجاي أحسن واحسن، خلال الأشهر القليله الجايه بتاخذ اطلق سياره كنت تحلم فيها بتراب الفلوس، وخلي جشع وطمع اصحاب المعارض والشركات ونصبهم ينفعهم اللحين”.

وعلق معاذ عبدالله: “فيه نزول بالمستعمل اللي راح على مديلة ٤ سنوات وطالع فقط اما الجديد وين ينزل والضريبة رافعه سعره!! اللكزس 2018 تقريبا ٣٨٨ الف ضريبته لحالها ١٩ الف تقريبا =٤٠٧ وين النزول!!”.

وقالت مغردة: “أهم شي الفورد ….علشان اشتريها بشهر عشره واصدم سيارات اخواني كلهم”.

وعلق بدر البراك بقوله: “غير صحيح الانهيار ولكن الناس تتمنى الانهيار من سنوات ولن يحصل هذا ابداً فكيف تنهار والوكالة مرتفع سعرها !؟!؟!؟ الي يجاوبني جواب مقنع والله ان له سياره!”.

وكتب عبدالله العتيبي: “كلام فاضي الا كل سياره ارتفع سعره 5% بسبب الضريبه لاحد يفتي والمشكله ما فيه سيارات تجلس شهر تنتظر والطلبات متكدسه بالمعرض خاصة كامري 18 واكورد ستندر تقول مخدرات مو سيارات”.







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