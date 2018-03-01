بالأرقام.. الأهلي لم يخسر أمام التعاون في 8 مباريات

المواطن - محمد سمعة

سيواجه النادي الأهلي اليوم فريق التعاون في إطار لقاءات الجولة الـ23 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وذكر الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على تويتر أن الأهلي لم يذق طعم الخسارة أمام نادي التعاون في آخر 8 مباريات بين الفريقين في بطولة الدوري السعودي.

ونجح الأهلي في الفوز على التعاون في 3 لقاءات، بينما كان التعادل حاضرًا بين الفريقين في 5 مباريات.

ويسعى الأهلي بقيادة مدربه الأوكراني سيرجي ريبروف إلى تحقيق الفوز من أجل تقليص الفارق مع نادي الهلال المتصدر إلى نقطة واحدة.

وكان النادي الأهلي تعادل مع الفيحاء بهدف لكل فريق في الجولة الـ22 من عمر مسابقة دوري المحترفين.

بينما سقط التعاون في فخ التعادل الإيجابي أمام نادي القادسية بهدف لكل فريق.

حقق النادي الأهلي في الموسم الحالي 12 فوزًا في الدوري السعودي للمحترفين، بينما حقق التعاون 7 انتصارات فقط.

وستكون مباراة الأهلي والتعاون مباراة مثيرة خاصة أن الراقي لن يتنازل عن النقاط الثلاث اذا أراد إنعاش آماله في الفوز ببطولة دوري المحترفين في الموسم الحالي.

وسيدخل الأهلي مباراة التعاون في الدوري السعودي للمحترفين بروح معنوية مرتفعة وذلك بعد فوزه في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا على حساب نادي الجزيرة الإماراتي.

يرغب الأهلي في الجمع بين بطولتي الدوري السعودي للمحترفين ولقب كأس خادم الحرمين في الموسم الحالي بعد الفوز بهما في موسم 2015-2016.







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