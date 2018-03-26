بالأرقام.. الاتحاد يسعى لتحقيق رقم الشباب والتعاون بالدوري

المواطن - محمد سمعه

قدم نادي الاتحاد، خلال الجولات الماضية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، أداءً سلبيًّا ونتائج غير جيدة وذلك من أجل المنافسة على لقب دوري المحترفين.

وكان الاتحاد خسر في الجولة الـ24 من بطولة دوري المحترفين من فريق النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة كانت أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

وحقق الاتحاد 7 انتصارات بعد مرور 24 جولة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بينما تتفوق عليه أندية الشباب والتعاون والفيحاء حيث حقق كل منهما 8 انتصارات في الموسم الحالي بالدوري.

ويحتاج الاتحاد للفوز على الاتفاق في الجولة الـ25 مع خسارة أندية الشباب والتعاون والفيحاء في الجولة ذاتها حتى يصل العميد إلى 8 انتصارات في الموسم ويتساوى مع هذه الأندية.

ويتواجد نادي الاتحاد في الفترة الحالية في المركز العاشر في ترتيب أندية الدوري السعودي برصيد 30 نقطة متساويًا في نفس رصيد النقاط مع نادي الشباب والمتواجد في المركز التاسع.

يذكر أن الاتحاد سيواجه نادي الاتفاق في الجولة الـ25 من عمر مسابقة الدوري، وسيتقابل مع نادي الرائد في الجولة الـ26 والأخيرة من مسابقة الدوري.

سبق لنادي الاتحاد أن فاز بدوري أبطال آسيا في عام 2005 على حساب نادي العين الإماراتي وتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية في ذلك الوقت.

انضم محمود كهربا قبل موسمين إلى نادي الاتحاد قادمًا من نادي الزمالك المصري على سبيل الإعارة.







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