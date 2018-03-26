بالأرقام.. الرائد أكثر الأندية معاناة في آخر 4 جولات بالدوري

المواطن - محمد سمعه

بات نادي الرائد قريبًا من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي للموسم المقبل؛ بسبب نتائجه السلبية والتي حققها مؤخرًا في آخر 4 جولات من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وبعد فوز الرائد على الباطن بثلاثية مقابل هدف في الجولة الـ21 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، فقد الرائد في آخر 4 جولات 9 نقاط من أصل 12 نقطة.

وكان الرائد خسر من نادي الاتفاق بهدف دون رد، في إطار لقاءات الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدوري، حيث سجل اللاعب ليبان عبدي.

وفي الجولة الـ23 تمكن نادي النصر من الخسارة من فريق الرائد برباعية مقابل ثلاثة أهداف يوم 3 مارس الجاري، في مباراة كانت أقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز بالرياض.

ثم فاز الرائد على نادي أحد في الجولة الـ24 من عمر مسابقة الدوري بثلاثية مقابل هدف، في مباراة كانت أقيمت على ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز.

أما في الجولة الـ18 والمؤجلة في الدوري السعودي فتعرض الرائد لخسارة قاسية من الأهلي بثلاثية دون رد، في مباراة كانت أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وشهدت تلك المباراة عودة اللاعب السوري عمر السومة للتهديف.

يذكر أن نادي الرائد كان تعاقد مع اللاعب المصري محمود عبدالرازق شيكابالا من صفوف نادي الزمالك المصري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

يحتل الرائد المركز الـ13 في ترتيب أندية الدوري السعودي برصيد 20 نقطة.







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