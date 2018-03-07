بالأرقام.. غزارة تهديفية في 4 مباريات بالجولة ال18 من الدوري السعودي

المواطن - محمد سمعه

شهدت 4 مباريات، من أصل أول 5 لقاءات في الجولة ال18 والمؤجلة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، غزارة تهديفية كبيرة.

وخلال 4 مباريات تمكنت 6 أندية من إحراز 19 هدفًا خلال لقاءات الجولة ال18 من دوري المحترفين.

وكانت مباريات الجولة ال18 انطلقت بداية من أول أمس الاثنين بمواجهة نادي التعاون والاتحاد والتي انتهت بخسارة العميد بخماسية مقابل هدفين، في مباراة كانت أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

وبالأمس أقيمت 4 مباريات في الجولة ال18، حيث انتهت مباراة الاتفاق والفيصلي بالتعادل السلبي، بينما نجح الفتح في الفوز على نادي الباطن بخماسية مقابل هدفين.

أما نادي الفيحاء فتمكن من الفوز على نادي أحد بثلاثية مقابل هدفين في مباراة شهدت تألقاً كبيراً من اللاعب التشيلي روني فيرنانديز.

ولا تزال هناك مباريات متبقية في الجولة ال18 ببطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث تُقام اليوم مباراة النصر والشباب في إطار لقاءات دوري المحترفين على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز.

عاد نادي التعاون إلى طريق الانتصارات وذلك بفوزه بخماسية على نادي الاتحاد، بعد خسارة التعاون في الجولة ال23 من النادي الأهلي بخماسية مقابل هدف في ملعب الجوهرة المشعة.

واستمر الفيصلي في عدم تسجيل أي أهداف في الجولة الثانية على التوالي في الدوري السعودي للمحترفين، حيث تعادل سلبًا مع نادي الاتفاق، وكان قد خسر من نادي الهلال في الجولة ال23 بهدف دون رد.







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