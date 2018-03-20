بالأرقام.. هذان الناديان أضعف خط دفاع في الدوري السعودي

المواطن - محمد سمعه

يُعد ناديا الباطن وأحد أصحاب أضعف خط دفاع في بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، وذلك بعد مرور 24 جولة من عمر المسابقة.

ويتواجد نادي الباطن في المركز الـ11 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 27 نقطة من 7 انتصارات و6 تعادلات و11 هزيمة.

أما نادي أحد فيتواجد في المركز الـ14 والأخير في ترتيب أندية الدوري السعودي برصيد 18 نقطة من 4 انتصارات و6 تعادلات و14 هزيمة.

تلقى نادي الباطن بعد مرور 24 جولة من دوري المحترفين 44 هدفًا، بينما تلقى نادي أحد 43 هدفًا.

يذكر أن نادي الهلال يعد أقوى خط دفاع في بطولة دوري المحترفين في الفترة الحالية، حيث اهتزت شباكه فقط بـ22 هدفًا من المنافسين، أما النادي الأهلي فيتواجد في المركز الثاني كصاحب أقوى خط دفاع بعدما اهتزت شباكه بـ26 هدفًا.

سيخوض الباطن مباراته المقبلة أمام نادي الفيصلي في إطار لقاءات الجولة الـ25 من عمر مسابقة الدوري، بينما يواجه نادي أحد فريق القادسية يوم 6 إبريل المقبل في الجولة الـ25.

فاز نادي الباطن على فريق التعاون في الجولة الـ24 من الدوري بنتيجة هدفين لهدف، حيث سجل للباطن كل من جوناثان بينتس وجورج بيريرا دا سيلفا، أما نادي التعاون فسجل هدفه عبر اللاعب عبدالمجيد الرويلي.

أما نادي أحد فخسر من نادي الرائد بثلاثية مقابل هدف، في مباراة كانت أقيمت في الجولة الـ24 يوم 9 مارس الجاري.







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