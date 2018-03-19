بالأرقام.. هذا اللاعب صفقة رابحة لنادي النصر منذ يناير

المواطن - محمد سمعه

نجح اللاعب جونيور كابانانغا، لاعب نادي النصر، في التألق تهديفيًّا مع العالمي، وذلك منذ انضمامه إلى الفريق في شهر يناير الماضي وخلال فترة الانتقالات الشتوية.

وسعى النصر إلى التعاقد مع جونيور كابانانغا؛ وذلك من أجل تعزيز صفوفه الهجومية حتى نهاية الموسم الحالي.

ونجح المهاجم الكونغولي في التألق مع العالمي، حيث سجل 4 أهداف في 4 مباريات خاضها مع العالمي في بطولة الدوري السعودي خلال الفترة الأخيرة.

وكان الهدف الأول للاعب جونيور كابانانغا في مباراة الهلال والنصر يوم 8 فبراير الماضي، في مباراة انتهت بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق وفي مباراة كانت أقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز.

أما الهدفان الثاني والثالث للاعب جونيور كابانانغا مع النصر كانا في مباراة الرائد يوم 3 مارس الجاري، والتي انتهت بفوز النصر برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

سجل اللاعب كابانانغا الهدف الأول والثالث لنادي النصر في المباراة، والتي أقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز.

وواصل كابانانغا تألقه مع نادي النصر، حيث سجل الهدف الرابع له مع الفريق بالموسم الحالي ببطولة الدوري السعودي في شباك نادي الشباب وانتهت تلك المباراة بفوز نادي النصر بهدف دون رد في لقاء كان أقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

يتواجد نادي النصر حاليًّا في المركز الثالث برصيد 40 نقطة وبفارق 5 نقاط عن نادي الفيصلي صاحب المركز الرابع.







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