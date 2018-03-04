بالأسماء.. التعليم تعتمد تكليف 14 أكاديمية في منصب وكيلات للجامعات لشؤون الطالبات

المواطن - الرياض

وافق وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى على تكليف 14 سيدة سعودية من أعضاء هيئة التدريس للعمل وكيلات للجامعات لشؤون الطالبات لمدة ثلاث سنوات، وذلك بناءً على قرار اللجنة المؤقتة لشؤون الجامعات بإنشاء وكالات لشؤون الطالبات في جميع الجامعات الحكومية.

وأبرز الأمين العام للجنة المؤقتة لشؤون الجامعات الدكتور محمد الصالح أن هذا القرار يعزز من مشاركة المرأة السعودية في موقع القرار على مستوى الجامعات وهو يعتبر أعلى منصب أكاديمي وإداري تتبوأه المرأة السعودية في الجامعات الحكومية.

وبيَّن أن القرار يأتي لأهمية وجود وكالة في كل جامعة تختص بشؤون الطالبات نظرًا للأعداد الكبيرة التي تقبلها الجامعة من الطالبات، وحيث إن هذه الأعداد تشكل نسبة عالية من مجموع الطلبة المقيدين في الجامعة، وتتطلب شؤونهم تخصيص وكالة خاصة ترعاهم ويسند إليها الإشراف العام على سير العمل الإداري والأكاديمي في شطر الطالبات والتنسيق المباشر مع بقية الوكالات بالجامعة.

وجاءت أسماء الوكيلات اللاتي تم تعيينهن كالتالي:

حنان بنت عبدالرحمن العريني – وكيلة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لشؤون الطالبات.

سارة بنت عمر بن فتحي الخولي – وكيلة لجامعة أم القرى لشؤون الطالبات.

مها بنت علي الماجد – وكيلة لجامعة الملك فيصل لشؤون الطالبات.

خلود بنت سعد أبو ملحة – وكيلة لجامعة الملك خالد لشؤون الطالبات.

إيناس بنت محمد طه – وكيلة لجامعة طيبة لشؤون الطالبات.

عائشة بنت حسن زكري – وكيلة لجامعة جازان لشؤون الطالبات.

أسماء بنت سليمان المويشير – وكيلة لجامعة الجوف لشؤون الطالبات.

فاطمة بنت عبدالله الطلحي – وكيلة لجامعة تبوك لشؤون الطالبات.

رحمة بنت محمد الغامدي – وكيلة لجامعة الباحة لشؤون الطالبات.

خلود بنت طلال الحساني – وكيلة لجامعة شقراء لشؤون الطالبات.

جواهر بنت عبدالرحمن العمر – وكيلة لجامعة المجمعة لشؤون الطالبات.

مي بنت محمد الحربي – وكيلة لجامعة حفر الباطن لشؤون الطالبات.

مي بنت سالم النباهين – وكيلة للجامعة السعودية الإلكترونية لشؤون الطالبات.

حنان بنت مبارك القحطاني – وكيلة لجامعة الحدود الشمالية لشؤون الطالبات.

إلى هذا سيتم تكليف وكيلات لبقية الجامعات حال استكمال إجراءات ترشيحهن من جامعاتهن.

يُشار إلى أنَّ هذا القرار يأتي مساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 والتي أولت اهتمامًا كبيرًا بالمرأة فهي إحدى ركائزها، ومن المتوقع زيادة مشاركتها في سوق العمل بنسبة 30%، لا سيما أنَّ المرأة تشكل 50% من مخرجات التعليم الجامعي.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :