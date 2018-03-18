بالإنفوجرافيك.. ماذا تعني حالة الدفعة على بوابة حساب المواطن وكيف تتعامل معها؟

المواطن - الرياض:

أوضح برنامج حساب المواطن ، المعاني المقصودة لخمس حالات تتعلق بالدفعات، وتظهر على البوابة الإلكترونية عند مرحلة إيداع الدفعة.

وقال حساب المواطن إن المقصود بحالة، لا يوجد، هو أنَّ إجمالي الدخل أكبر من الحد المانع، واستحقاقه صفر.

وأضاف حساب المواطن أنَّ حالة، وجهت، تعني أن عملية الإيداع تحت الإجراء.

وأردف أنَّه عند ظهور حالة، مدفوعة، فمعناها إيداع المبلغ للمستفيد على حسابه البنكي المسجل.

ولفت إلى أنَّ حالة، مرفوضة، تعني عدم إيداع المبلغ للمستفيد لأن حسابه لم يكن نشطًا وقت الإيداع، ويلزمه تنشيط الحساب.

وأبرز حساب المواطن أنَّ حالة، في الانتظار، تعني أن هناك دفعة مرفوضة من دورات سابقة، ويلزم المستفيد الدخول على البوابة والضغط على أيقونة تأكيد الحساب البنكي.







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