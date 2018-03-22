بالتزامن مع زيارة ولي العهد.. السعودية تحصل على صفقة صواريخ تاو 2 بي الأميركية بقيمة 670 مليون دولار

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنه تمت الموافقة على حصول المملكة على صفقة صواريخ تاو 2 بي بقيمة 670 مليون دولار.

يأتي ذلك بالتزامن مع الزيارة التاريخية التي يقوم بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة ضمن جولته الخارجية الأولى والتي شملت مصر وبريطانيا.

والمعروف أن صاروخ TOW هو موجه مضاد للدروع من صنع شركة هيوز، دخل الخدمة عام 1970 في الجيش الأميركي كما صدر إلى كثير من دول العالم.

يمكن إطلاق الصاروخ من منصات تركب على المركبات أو إطلاقه من المروحيات، ويبلغ المدى الأقصى للصاروخ 3,750 مترا وبإمكانه اختراق دروع بسمك 600 ملم إلى 1000 بحسب فئة الصاروخ.

أول استخدام قتالي للصاروخ كان في عام 1972 في حرب فيتنام حينما نجحت صواريخ تاو أطلقت من طائرات عمودية في اختراق وتدمير الدبابات السوفيتية الصنع بي تي-76.







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