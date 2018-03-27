بالصور.. أفراح لاعبي طائرة الهلال بعد التتويج بكأس المملكة

المواطن- الرياض

سادت حالة من الأفراح على لاعبي الهلال بعد نجاح الفريق في التتويج بلقب كأس المملكة للكرة الطائرة للمرة الثانية عشرة في تاريخه.

وتغلب الهلال على الأهلي في المباراة النهائية للبطولة بثلاثة أشواط دون رد في مباراة أحكم من خلالها لاعبو الزعيم سيطرتهم على مجريات اللقاء من بدايتها لنهايتها.

ورسم لاعبو الهلال البسمة على وجوه جماهيره بالتتويج باللقب المحلي، كما ظهرت الاحتفالات من جانب لاعبي الزعيم بعد نجاحهم في انتزاع لقب كأس المملكة.

وأعرب لاعبو الهلال عن سعادتهم بالتتويج باللقب مؤكدين أن ذلك جاء بعد عناء ومجهود كبير وعطاء متواصل منذ بداية الموسم إلى أن تكلل بالنجاح في النهاية.







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