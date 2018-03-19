بالصور.. أمانة عسير تنفذ 316 جولة وترصد ٦٥ مخالفة بمنشآت تجارية

المواطن - سعيد ال هطلاء - عسير

رصدت إدارة الرقابة الصحية بأمانة منطقة عسير، خلال جولاتها الرقابية الأسبوع المنقضي 65 مخالفة، استهدفت المنشآت التجارية بمدينة أبها للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية بها.

وأوضح مدير الرقابة الصحية أحمد آل يعلى أن الجولات الرقابية خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن توجيه 39 إنذاراً لمنشآت مخالفة، إضافة إلى رصد أكثر من 65 مخالفة وتسجيل 201 ملاحظة.

منوهاً بأن تلك المخالفات، رصدت بعد أكثر من 316 جولة قامت بها الفرق التفتيشية، حيث سجلت تلك المخالفات قيمة قُدرت بأكثر من 72 ألف ريال.

وأشار إلى أن المخالفات تمثلت في وجود منشآت تمارس أنشطة مخالفة، إضافة إلى سوء النظافة العامة للموقع وسوء نظافة المعدات المستخدمة وعدم ارتداء الزي الرسمي ومخالفة شروط التعبئة والتخزين إضافة إلى ظهور علامات مَرضية على عدد من العمالة ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

من جانبه أكد مدير عام الرخص والرقابة الشاملة م. عبدالعزيز الرمثي أن الرقابة ستكون مستمرة في جولاتها الرقابية وحملاتها التفتيشية، بهدف رفع مستوى الوعي الصحي للعاملين وتعزيز صحة الفرد والمجتمع.







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