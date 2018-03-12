بالصور.. أمير القصيم يدشن أكبر جدارية للملك سلمان في عنيزة

المواطن - واس:

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم أمس، جدارية سلمان الحزم , التي رسمت على إحدى البنايات في محافظة عنيزة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، ووكيل إمارة القصيم عبدالعزيز الحميدان، ووكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومحافظ عنيزة عبدالرحمن السليم , ووكيل المحافظ سعد السليم ورئيس بلدية عنيزة المهندس عبدالعزيز البسام، وعدد من أعضاء لجنة التنمية السياحية بالمحافظة.

وعزف السلام الملكي فور وصول سموه لمقر التدشين، تلا ذلك تلاوة آيات من الذكر الحكيم، بعد ذلك قدم مصمم الجدارية بدر بن منصور البلوي نبذة عن فكرة الجدارية التي كانت مقدمة من قبل أمين عام لجنة التنمية السياحية بمحافظة عنيزة يوسف الوهيبي، حيث جرى البدء بها منذ انطلاقة مهرجان ألوان الربيع ولمدة عمل استمرت لـ 55 ساعة بطول 23,5 متر وعرض 17,5 متر على مساحة إجمالية قدرها 411 متراً، مبيناً لسموه أنه قد تم رسمها على إحدى البنايات المجاورة للمهرجان بدعم وتشجيع ومتابعة من الجميع لإنجازها على أكمل وجه، مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم وسمو نائبه على ما حظي به من دعم وتوجيه وتشجيع حيال ذلك العمل الفني المقدم.

وبين صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , أن ما قدمه الفنان التشكيلي بدر البلوي هو انعكاس لما تحظى به هذه البلاد من وفاء أبنائها، مشيداً سموه بفكرة الجدارية وتنفيذها المتقن، بتكاتف قدم لأجل إنهاء مثل هذا العمل الفني الرائع في مساحته ودقة تنفيذه.

وأكد سموه أن الوطن يحظى بالعديد من المبدعين المتميزين الذين يستغلون مثل هذه المحافل لتقديم إبداعاتهم في المجالات كافة، محفزاً لبذل المزيد من هذه الأعمال الفنية التي تعكس جمالاً وحرصاً واستغلالاً للواجهات الكبيرة والمنتشرة في شتى أنحاء المنطقة، سائلاً المولى عز وجل أن يبارك ويوفق هذه البلاد تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله – وأن يعينهم لكل ما فيه خير وتوفيق ورعاية.

ثم كرم سمو أمير القصيم شركاء النجاح لتنفيذ الجدارية من الرعاة وبلدية عنيزة , ولجنة تجميل عنيزة , وكذلك الفنان التشكيلي الذي صمم ونفذ الجدارية بدر البلوي.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :