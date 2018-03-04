بالصور.. أهالي الطوال يودعون العلامة الصميلي القاضي بالتمييز

المواطن - علي شيبان - جازان

ودعت محافظة الطوال، عصر اليوم، الشيخ العلامة القاضي محمد بن يحيى بن محمد بن عبدالرحمن بن محمد شريف الصميلي- رحمه الله- في حشد كبير وجنازة مهيبة.

وتقدم الدكتور الشيخ أحمد بن علي علوش مدخلي المصلين في المقبرة الشرقية وعدد من المشايخ والقضاة من داخل المنطقة وخارجها ومديرو الدوائر الحكومية وجمع غفير وجمع كبير من المواطنين، تشيع جنازة الشيخ “الصميلي”، وتعالت أصوات المشيعين بالبكاء على فراق الشيخ العلامة محمد بن يحيى الصميلي، وحضر عدد كبير وازدحمت المقبرة بجموع المشيعين من داخل المملكة وخارجها.

وقدم إخوان وأبناء الفقيد شكرهم لكل من شاركهم أحزانهم في وفاة والدهم.

وشهدت الطرقات المؤدية للمقبرة ازدحامًا شديدًا بسبب كثرة الجموع الغفيرة التي قدمت للصلاة على الفقيد، كما شهدت المنطقة المحيطة بالمقبرة كثافة بشرية للمشيعين، والفقيد- رحمه الله- من علماء المنطقة الجنوبية، ولد الشيخ في قرية المباركة التابعة لمحافظة الطوال عام 1350 من الهجرة النبوية، وتخرج من المعهد العلمي بصامطة عام 1381هـ- 1382هـ ومن مشايخه بجازان:

الشيخ عبدالله بن محمد القرعاوي الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي الشيخ محمد بن أحمد الحكمي الشيخ ناصر خلوفة طياش المباركي الشيخ أحمد بن يحيى النجمي الشيخ حسين بن أحمد النجمي الشيخ حسن بن محمد النجمي الشيخ محمد عثمان النجار الشيخ أحمد محمد الثواب

وتخرج المترجم من كلية الشريعة بالرياض عام 1385هـ- 1386هـ

ومن مشايخه بالرياض:

الشيخ عبدالرزاق عفيفي الشيخ مناع القطان الشيخ عبدالعزيز الرشيد الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الغديان الشيخ عبدالفتاح أبو غدة

وكان الصميلي قد عمل في سلك القضاء قرابة الربع قرن، وعمل في عدة محاكم كمحكمة أبي عريش والعرضية والقنفذة وحلي وفرسان ومحايل عسير وقنا والبحر والبرك والحقو وصامطة، ثم في هيئة التمييز بالرياض إلى أن أحيل إلى التقاعد عام 1421هـ من الهجرة النبوية.







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