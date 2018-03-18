بالصور.. إعصار يقطع الكهرباء عن 25 ألف منزل في أستراليا

المواطن - متابعة

تسبب إعصار مدمر في انقطاع الكهرباء عن نحو 25 ألف منزل في مدينة داروين بشمال أستراليا اليوم الأحد، بعد أن أدى إعصار مداري إلى سقوط أشجار وإلغاء رحلات جوية وإغلاق مدارس وتأخير حركة النقل البحري، ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى.

ونبهت السلطات سكان مدينة داروين عاصمة الإقليم الشمالي بأستراليا إلى ضرورة غلي الماء الذي يشربونه كإجراء وقائي بعد اجتياح الإعصار المداري ماركوس المدينة برياح سرعتها 130 كيلومتراً في الساعة يوم السبت.

وقالت حكومة الإقليم الشمالي إن المدارس ستظل مغلقة يوم الاثنين.

واستؤنفت الرحلات الجوية اليوم (الأحد). وعادت حركة النقل البحري التجارية لطبيعتها، وفقاً لـ”رويترز”.

وقال بيتر كلاسن الخبير في مكتب الأرصاد الجوية إن من المتوقع وصول الإعصار المحيط الهندي يوم الاثنين، حيث من المتوقع أن يتحول إلى عاصفة شديدة من الفئة الثالثة برياح سرعتها تتراوح بين 165 كيلومتراً و224 كيلومتراً في الساعة.







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