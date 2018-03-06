بالصور.. إغلاق 13 محلًا مخالفًا في الغزة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة المكرمة

نفَّذت بلدية الغزة الفرعية بمكة المكرمة حملةً رقابيةً على منطقة جرول والحجون وزقاق الخضرة، لضبط المخالفات في المحال الغذائية من ملاحم وبقالات وباعة متجولين.

وتهدف الحملة للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية بالمنطقة ولإزالة الظواهر العشوائية، حيث تم رصد العديد من المخالفات والمواد الغذائية غير الصالحة ومخالفات سوء تخزين في بعض المحال ومواد معرضة للحرارة وتعتبر تالفة.

وقال المهندس حسن بن سعيد خنكار، رئيس بلدية الغزة الفرعية، إن البلدية شكلت فريقاً رقابياً بمشاركة وليد الحكمي وعادل الحسني وعزيز الهلالي ومحمد القصادي وعبدالحليم كوفية، وتمت مداهمة عدد من الأسواق والبقالات، وإغلاق محال ومباسط مخالفة، مع مصادرة كميات كبيرة من المعروضات غير الصالحة، مؤكداً أن البلدية حريصة على تحقيق أعلى مستوى من الإصحاح البيئي وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل ضرراً على الصحة العامة.

ومن جهته، قال خالد عبدالله المجيريشي، مدير إدارة الخدمات ببلدية الغزة، إنه تم رصد العديد من المخالفات التشغيلية والصحية، مثل عرض البضائع بطرق مخالفة والبروز وسوء التخزين ووضع المواد الغذائية في درجات حرارة عالية، حيث تمت مصادرة كميات كبيرة من المواد الغذائية والأقمشة والخردوات والملابس، وإغلاق 19 محلاً مخالفاً.

وأكد أنه تمت مصادرة 20 كيلو بصل و50 كيس بطاطا و15 كروم و27 كرتون خضراوات وفواكه، كما تمت مصادرة 20 درزن سبح و70 سجاد صلاة و17 درزن أحذية و9 كراتين خردوات.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :