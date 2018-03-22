بالصور.. إنقاذ شخص سقط داخل بئر بعمق ٢٠م في المخواة

المواطن - محمد المقصّي - الباحة:

باشرت فرق الإطفاء والإنقاذ بمنطقة الباحة، حادث سقوط شخص يبلغ من العمر ٥٨ سنة داخل بئر بمحافظة المخواة، وعدم تعرضه لإصابات أو كسور ولله الحمد .

وقال نائب ‏المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة النقيب مهندس فايز الغامدي ، إنه ورد بلاغ لمركز القيادة والتوجيه بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة ، يفيد بسقوط شخص داخل بئر بقرية رحبة بمحافظة المخواة، وذلك عند الساعة 8:30 من صباح اليوم الخميس .

وأضاف على الفور تم تحريك فرق الإنقاذ اللازمة لمباشرة الحالة ، والتي كانت عبارة عن سقوط شخص يبلغ من العمر ٥٨سنة داخل بئر عمقها220م تغطيها مجموعة كبيرة من الأشجار واﻷغصان المعمرة التي تعيق رجال الإنقاذ في الوصول إلى أسفل البئر ، والتي شكّلت تحدياً للوقت الذي يتطلبه الواجب الإنساني خصوصاً وأن المحتجز يصدر أصواتا متقطعة بسبب الإرهاق الذي يعانيه ، حيث تم إزالة جميع العوائق باستخدام المعدات الحديثة ، فيما نجحت فرق الإنقاذ المائي في الوصول إلى قاع البئر وإخراج المحتجز دون تعرّضه لإصابات أو كسور ولله الحمد ، فيما قامت فرق الهلال الأحمر بنقله للمستشفى للاطمئنان على صحته وتسليم الحادث لشرطة محافظة المخواة حسب الاختصاص .