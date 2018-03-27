بالصور.. افتتاح قاعة شهداء الوطن في مدرسة الرافعي

المواطن - أحمد الشهري - محايل

افتتح مدير التعليم بمحايل، منصور بن عبدالله آل شريم، اليوم الثلاثاء، قاعة شهداء الوطن بمدرسة الرافعي بمركز بحر أبو سكينة، التابع لمحافظة محايل، بحضور مدير مكتب التعليم بالمركز علي بن موسى الطاير.

وتجول مدير التعليم داخل القاعات الدراسية واطلع على العيادة الصحية.

وعقب ذلك، بدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بالقرآن الكريم، ثم شاهد الجميع عرضًا مرئيًّا عن عاصفة الحزم وإعادة الأمل، نالت استحسان الحضور.

ثم ألقى مدير التعليم كلمة أثنى من خلالها على القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأمير المنطقة فيصل بن خالد آل سعود ونائبه الأمير تركي بن طلال آل سعود ووزارة التعليم على ما يبذلونه في سبيل راحة واستقرار ورفاهية المواطنين.

وشكر مدير التعليم منسوبي مدرسة الرافعي على مبادراتهم التقنية ووفائهم بتخصيص قاعة باسم شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم فداء لتراب هذا الوطن الغالي.

وطالب من جميع طلاب المدرسة بأخذ الحيطة والحذر من الأفكار الضالة والجماعات المنحرفة المخالفة لتوجه الدولة.

كما شكر مدير التعليم مدير مكتب التعليم في بحر أبو سكينة ولقائد المدرسة وجميع منسوبي مدرسة الرافعي؛ نظير ما وجده من برامج تربوية رائدة وبيئة تعليمية محفزة على التميز والعطاء.

وفي نهاية الحفل، كرم مدير التعليم أبناء شهداء الوطن والمصابين على الحد الجنوبي، والطلاب المنتظمين دراسيًّا والقائمين على برنامج الفصول الذكية والرعاة الرسميين لبرامج المدرسة.

الجدير بالذكر أن 5 من شهداء الوطن تخرجوا من مدرسة الرافعي بمراتخ، التابعة لمكتب التعليم بمركز بحر أبو سكينة، بعد أن قدموا أرواحهم فداءً لتراب هذا الوطن الغالي.







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