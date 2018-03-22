بالصور.. الأستراليون يرتدون الزي السعودي في يوم الهارموني

المواطن -أحمد الشهري- أستراليا

شارك متدربون ببرنامج خبرات بالتعاون مع النادي السعودي في ملبورن في يوم الهارموني (Harmony day) في جامعة موناش من خلال معرض ضم عددا من الصور التعريفية عن المملكة وحضارتها وما لها من تاريخ ممتد عبر العصور، وما هي عليه اليوم من تطور وتقدم.

كما احتوى المعرض على رسم بالخط العربي وكتابة أسماء الزوار باللغتين العربية والإنجليزية، وكانت الأكلات الشعبية السعودية والملابس السعودية حاضرة مما دفع بعض الأستراليين لارتداء الزي السعودي مبدين إعجابهم به.

ويعتبر يوم تبادل الثقافات يوما ثقافيا في قارة أستراليا يتم فيه التعرف على ثقافة الدول المختلفة ليتم اندماجها مع المجمتع الأسترالي .

يذكر أنه يوجد حاليا عدد من مبتعثي برنامج خبرات ٢ في مدينة ملبورن الأسترالية الذين بدأوا برنامجهم التدريبي خلال بداية العام الحالي ٢٠١٨ في جامعة ملبورن وتعتبر هذه المشاركة الأولى لهم في مثل هذه الأنشطة .

والجدير بالذكر أن هذا اليوم يعتبر يوم تبادل الثقافات في قارة أستراليا وفيه يتم تبادل الثقافات ما بين عدد من الدول بأستراليا .







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :