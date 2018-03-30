بالصور.. الإطاحة بـ14 لصًا تورطوا في 55 جريمة سرقة محال ومركبات بالرياض

المواطن - الرياض

ألقت شرطة الرياض القبض على أربعة عشر متهمًا بارتكاب عدد من حوادث سرقة المحال والمراكز التجارية ومركبات مندوبي وموزعي المؤسسات التجارية وما تحتويه من بضائع بلغ إجمالي ما سلبوه 700 ألف ريال.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه استمرارا لما تقوم به الجهات المختصة بشرطة المنطقة من جهود في تعقب المتورطين بحوادث السلب والسرقات وفق ما يرد لمراكز الشرط من بلاغات، يتم دراستها وتحليلها من حيث الزمان والمكان والأسلوب الإجرامي الذي ينتهجه الجناة بمتابعة مباشرة من قبل سعادة مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري ، فقد توفرت معلومات تشير إلى تورط تشكيلين منفصلين عن بعضهما مكونين من أربعة عشر متهمًا بارتكاب عدد من حوادث سرقة المحال والمراكز التجارية ومركبات مندوبي وموزعي المؤسسات التجارية وما تحتويه من بضائع.

وأضاف أنه بتركيز البحث عنهم تكللت الجهود من القبض عليهم في كمائن محكمة (خمسة مواطنين وبنجلاديشي وباكستاني وسبعة يمنيين ثلاثة منهم من مخالفي نظام الإقامة / تراوحت أعمارهم بين 21 و 55 عاماً) وبالشروع في إجراءات الاستدلال بحقهم أقروا بارتكاب (55) حادثة سرقة للمحال التجارية ومركبات توزيع البضائع موزعين الأدوار ومتقاسمين المسروقات فيما بينهم , وجاوزت قيمة مسروقاتهم النقدية (700) ألف ريال كما أرشدوا عن المواقع التي قاموا بالسرقة منها , وجاءت أقوالهم مطابقة لما هو مقيد في سجل البلاغات لدى عدد من مراكز الشرط في العاصمة الرياض.

ولفت إلى أنه تم إيقافهم وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية .

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.







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