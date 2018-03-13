بالصور.. التوعية بالسلامة المرورية في الكلية التقنية بنجران

المواطن - نجران

نفَّذت الكلية التقنية بنجران، ممثلة بقسم تقنية المحركات والمركبات، محاضرة إرشادية وتثقيفية في مجال السلامة المرورية للمركبات قدمها عضو هيئة التدريب المهندس عبدالله محمد بني دومي، حيث ناقش خلال المحاضرة أهم الجوانب التقنية الواجب على قائد المركبة مراعاتها وتحقيق الحد الأدنى من متطلبات السلامة في المركبة لتفادي المخاطر التي قد تنتج في حال إهمال هذه إحدى هذه المتطلبات.

كما اشتملت المحاضرة على معلومات عن كيفية اختيار الإطار، وكيفية ضبط ضغط الإطار، والخطوات الواجب اتباعها في حال انفجاره خلال القيادة وغيرها من المعلومات المهمة لإطالة عمره مثل تدوير الإطارات، كذلك تم تناول العنصر البشري، وأهم مسببات الحوادث التي قد يتسبب بها قائد المركبة مثل السرعة.

من جهته شدد رئيس تقنية المحركات والمركبات المهندس عبدالله بن علي الغامدي على أهمية اتباع ومراعاة جوانب السلامة المرورية للمركبة؛ لما لذلك من أثر في تقليل وتفادي الحوادث التي قد تنتج عن ذلك، مشيراً إلى أن هذه المحاضرات التي ينفذها القسم تأتي ضمن المسؤولية التي يتحملها القسم تجاه المتدربين والمجتمع لخلق جيل مثقف وواع تجاه نفسه ومجتمعه لتقليل الحوادث ومسبباتها، وكذلك خلق جيل يمتلك معلومات تقنية في جوانب السلامة المرورية للمركبة تساعده في اختياراته المستقبلية للإطارات بمنهجية علمية وصحيحة لتقليل أضرار الحوادث التي قد تنتج بسببها.







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