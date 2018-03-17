بالصور.. العنقري يفتتح جناح المملكة المشارك في معرض باريس الدولي للكتاب

المواطن - باريس

افتتح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا الدكتور خالد بن محمد العنقري جناح المملكة العربية السعودية في معرض باريس الدولي للكتاب في دورته الـ38 بمشاركة عدد من دور النشر في فرنسا والعالم.

وأكد الملحق الثقافي بسفارة المملكة العربية السعودية في فرنسا الدكتور عبدالله بن فهد الثنيان أن مشاركة المملكة هذا العام كانت استثنائية وحافلة بالفعاليات والإنتاج الأدبي وإظهار ما تشهده المملكة من حراك ثقافي مميز، في ظل الاهتمام والدعم غير المحدود من القيادة الحكيمة، لمد جسور التواصل مع الجمهور والنخب الثقافية الغربية، وإبراز ما تتمتع به المملكة من إرث وحراك ثقافي واجتماعي ملحوظ.

وأشار إلى اهتمام زوار المعرض بجناح المملكة؛ لما يتميز به هذا العام من إصدارات متنوعة وترجمة لعدد من الروايات ودواوين الشعر من الأدب السعودي التي صدرت خصيصاً بهذه المناسبة بدعم من مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية “مسك”.

وشهد الجناح زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال افتتاحه المعرض، واستمع لشرح من الملحق الثقافي الدكتور عبدالله الثنيان عما يحتويه الجناح، وأهدى له بعض الإصدارات والترجمات من الأدب السعودي إلى اللغة الفرنسية، حيث أبدى ماكرون إعجابه بما تضمنه الجناح من إصدارات.







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