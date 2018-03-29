بالصور.. بلدية خميس مشيط تتجاوب مع “المواطن” وتزيل خرسانة طريق تندحة

المواطن - سعيد ال هطلاء

أزالت بلدية خميس مشيط خرسانة سقطت من قلاب على طريق “خميس مشيط – تندحة” مُشكِّلة خطراً على السيارات، في تجاوب سريع مع ما نشرته “المواطن” تحت عنوان بالصور.. الخرسانة تغلق طريق خميس مشيط – تندحة والبلدية لا تستجيب

وكانت “المواطن” قد تلقت ظهر اليوم رسالة من المواطن عبدالله الشهراني أشار فيها إلى أنه وثَّق سقوط حمولة قلاب من الخرسانة؛ ما أدّى إلى إغلاق الطريق “خميس مشيط – تندحة”.

وكان الشهراني قد نوه إلى أن سيارة البلدية مع العمال كانت متواجدة بالقرب من مكان الواقعة ورفضوا التجاوب معه، مناشداً محاسبة الجهات المقصرة حيال عدم التجاوب مع حل المشكلة وتنظيف الموقع من الخرسانة التي تُشكل خطراً على السيارات العابرة.







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