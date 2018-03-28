بالصور.. تعثر مشروع الرعاية الصحية بقرية صنبة منذ أكثر من 10 سنوات

المواطن - علي شيبان - جازان

تذمر أهالي قرية صنبة، والقرى المجاورة لها التابعة لمركز وادي جازان، من تأخر مشروع إنشاء مركز الرعاية الأولية بقرية “صنبة”.

وأوضح الأستاذ “النمازي” من سكان القرية لـ”المواطن” قائلاً: إنه قبل 35 سنة تبرع أهالي القرية بقطعة أرض تبلغ مساحتها 5000 م لإنشاء مركز صحي، وتسلمت الشؤون الصحية بجازان المشروع، وتم التعاقد مع شركة لتنفيذه، ولكن لم يحدث أي جديد، حيث قامت الشركة المنفذة بحفر الأرض وتركتها منذ أكثر من 10 سنوات.

فيما أضاف “الشاجري”: “أننا تفاجأنا قبل عدة أيام بخبر نقل المركز إلى قرية مجاورة تبعد عشرات الكيلوات؛ ما سبب لنا حالة من الاستياء، حيث إن عدد سكان قرية “صنبة” أكثر من 4 آلاف نسمة ومنهم كبار سن يراجعون يومياً هذا المركز”.

وأردف “الحربان” قائلاً: وعند سؤالنا عن سبب هذا النقل المفاجئ أجابوا بأن المبنى أصبح متهالكاً ولم يعد صالحاً لتقديم الخدمات الصحية، مع أننا نستخدمه من قبل فترة طويلة ولا يوجد به أي شيء.

فيما تساءل كل من الحكمي -والخبراني وعدة مواطنين لماذا لم يتم اكتمال المشروع الذي له أكثر من 10 سنوات؟ مع أننا استبشرنا خيراً في بداية المشروع، والآن جاء خبر نقل المركز إلى قرية أخرى تبعد عدة كيلوات، والذي يصعب عليهم الذهاب إليه وخاصة كبار السن والمعاقين.

فيما ناشد أهالي قرية “صنبة” والقرى المجاورة لها بإكمال المشروع في أقرب وقت ممكن وترك المركز السابق لحاجة المواطنين والمقيمين في هذه القرية وخاصة كبار السن والأطفال ومرضى السكر والقلب.

“المواطن” تواصلت مع المتحدث الرسمي باسم صحة جازان الأستاذ نبيل غاوي، والذي لم يد حتى إعداد هذا التقرير.







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