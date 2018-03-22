بالصور.. تفاصيل إنقاذ محتجَز في بئر بالمخواة

المواطن - حسن الغامدي - الباحة:

أكد نائب المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني، في منطقة الباحة، النقيب مهندس فايز الغامدي، ما نشرته “المواطن” في خبر حصري عن سقوط شخص داخل بئر بعمق 20 متراً، في محافظة المخواة، وظل داخل البئر قرابة العشر ساعات.

وقال الغامدي: إنَّه ورد بلاغ لمركز القيادة والتوجيه بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة يفيد بسقوط شخص داخل بئر بقرية رحبة بمحافظة المخواة، وذلك عند الساعة 8:30 من صباح هذا اليوم الخميس.

وأضاف أنَّه: على الفور تم تحريك فرق الإنقاذ اللازمة لمباشرة الحالة، والتي كانت عبارة عن سقوط شخص يبلغ من العمر ٥٨ سنة داخل بئر عمقها ٢٠م تُغطيها مجموعة كبيرة من الأشجار والأغصان المعمِّرة، التي تعيق رجالَ الإنقاذ في الوصول إلى أسفل البئر، والتي شكلت تحدياً للوقت الذي يتطلبه الواجبُ الإنساني، خصوصاً وأن المحتجز يُصدر أصوات متقطعة بسبب الإرهاق الذي يعانيه، حيث تمت إزالة جميع العوائق باستخدام المعدات الحديثة.

وأردف أنَّه: نجحت فرق الإنقاذ المائي في الوصول إلى قاع البئر وإخراج المحتجَز دون تعرضه لإصابات أو كسور ولله الحمد، فيما قامت فرق الهلال الأحمر بنقله للمستشفى للاطمئنان على صحته، وسُلّم الحادث لشرطة محافظة المخواة حسب الاختصاص.