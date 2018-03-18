بالصور.. تقني العطاء لصيانة منازل الرياض

المواطن- الرياض

بدأت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض في تنفيذ المرحلة الأولي للمشروع التقني للصيانة التطوعية، بمشاركة بنك الرياض، تحت شعار “تقني العطاء”.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، عبدالرحمن المقبل، أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز القيم الدينية والانتماء الوطني بتعميق ثقافة العمل التطوعي لمتدربي ومنسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والتطبيق العملي للمهارات التقنية والمهنية المكتسبة للمتدربين تحت إشراف نخبة من المدربين المتخصصين في الصيانة، وتحقيق ودعم أهداف المؤسسة بتوعية المجتمع بأهمية التدريب التقني والمهني والشراكة المجتمعية للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.

وأشار إلى أن هذا البرنامج يستهدف في مرحلته الأولى 125 منزلًا في 5 مناطق هي الرياض والقصيم وحائل وتبوك والأحساء، بواقع 25 منزلًا في كل منطقة، ويستفيد من البرنامج أكثر من 600 أسرة.

وقال: إن عدد المتدربين المشاركين أكثر من 85 متدربًا تحت إشراف نخبة متميزة من المدربين المتخصصين، بواقع 5000 ساعة عمل تطوعية ولمدة 8 أسابيع، ويتم تنفيذ الصيانة في أربعة تخصصات هي الكهرباء الإنشائية والتمديدات الصحية والنجارة والتبريد والتكييف.

وأضاف المقبل أنه تم التنسيق مع الجمعيات الخيرية في منطقة الرياض مثل جمعية البر بالفيصلية والفاروق وجمعية البر بالفيحاء لتحديد منازل الأسر التي سينفذ بها المشروع.

وعبر عبدالرحمن المقبل عن عظيم شكره وتقديره لمحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد على ما يوليه من اهتمام ودعم كبير لهذا المشروع الخيري ولنائب المحافظ للتدريب الدكتور راشد الزهراني.

كما قدم شكره وتقديره لبنك الرياض لدعمه المادي لهذا المشروع، داعيًا المولى العلي القدير أن يجزل للجميع الأجر والثواب.







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