بالصور.. جماهير الأهلي تتوافد على ملعب الجوهرة المشعة

المواطن- عبدالناصر سيد

بدأت جماهير الأهلي من كل الأعمار في التوافد بكثافة لمؤازرة الفريق الكروي في مباراته الهامة أمام الغرافة القطري مساء اليوم في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وحرصت الجماهير على التواجد في ملعب المباراة لمؤازرة اللاعبين ومطالبتهم ببذل قصارى جهدهم في اللقاء.

ويستضيف الأهلي على ملعبه ووسط جمهوره نظيره الغرافة في مواجهة من المتوقع أن تتسم بالإثارة والندية من جانب لاعبي الفريقين.

ويحاول الأهلي تحقيق الثلاث نقاط للاقتراب خطوات من التأهل إلى ثمن نهائي البطولة القارية.

ويمتلك الأهلي في رصيده 7 نقاط في الصدارة، بفارق ثلاث نقاط عن الغرافة صاحب المركز الثالث.







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