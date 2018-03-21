بالصور.. جمعية التحفيظ بجزر فرسان تنفذ برامجها السنوية

المواطن - حسن عسيري

نفذت جمعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية بمحافظة جزر فرسان برامجها السنوية لهذا العام برعاية إعلامية من صحيفة “المواطن” حيث اشتملت على برنامج “علمني آية” لطلاب الحلقات وبرنامج الضحيان، وبرنامج زهور القرآن لطالبات الدور النسائية بالمحافظة وذلك ضمن خطتها السنوية لخدمة كتاب الله والإسهام في أداء رسالة الجمعية.



وأفاد رئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية بمحافظة جزر فرسان الدكتور علي محمد شريف بأن الجمعية تحرص على تنفيذ توجيهات ولاة أمرنا يحفظهم الله في العناية بكتاب الله ؛ حيث وفرت معلمين ومعلمات على مستوى عال من الكفاءة متقنين لتعليم كتاب الله تعالى، وأن هذه البرامج ضمن عدة برامج تنفذها الجمعية في خطتها السنوية كما استقبلت الجمعية من بداية السنة لهذا العام قرابة 800 طالب وطالبة على مستوى محافظة جزر فرسان.

وفي ختام حديثه توجه بالشكر الجزيل للمؤسسات الداعمة لجمعية تحفيظ القرآن بجزر فرسان ممثلة في أوقاف الراجحي، ومؤسسة سليمان عبدالعزيز الراجحي الخيرية، وأوقاف الضحيان، ومؤسسة السبيعي الخيرية وغيرها من المؤسسات الذي كان لهم دور فاعل في نجاح برامج الجمعية، كما توجه بالشكر الجزيل للداعيمن من الأهالي عبر قناة الجمعية داعيًا الله أن يجعل ما قدموا في موازين حسناتهم وختامًا تقدم بالشكر الجزيل لرئيس جمعية التحفيظ بالمنطقة الدكتور حسين بن علي الحربي على تعاونه ووقوفه الدائم مع جمعية تحفيظ فرسان للنهوض بها على الوجه المأمول.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :