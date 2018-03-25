بالصور.. جولات العمل التفتيشية توقع 95 مخالفة بالمدينة

المواطن- المدينة المنورة

نفذت الفرق الرقابية، التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المدينة المنورة، جولات تفتيشية خلال يومي الجمعة والسبت.

وزارت الفرق الرقابية، بحسب ما ذكر الحساب الرسمي لوزارة العمل على “تويتر”، 202 منشأة من منشآت بيع المستلزمات النسائية والذهب والمجوهرات والفنادق والشقق المفروشة، بالإضافة إلى منافذ تأجير السيارات.

وضبطت العمل خلال هذه الجولات 95 مخالفة متنوعة.

وفي سياق متصل، ضبط عمل محافظة ينبع وافدين امتهنوا مجال بيع وصيانة أجهزة الجوالات في مخالفة لقرار توطين قطاع الاتصالات.







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