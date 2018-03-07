بالصور.. حريق بسبب ماس كهربائي يُخلي مبنى في بلجرشي

المواطن - محمد المقصّي - الباحة

باشرت فرق الإطفاء والإنقاذ بمنطقة الباحة، حادث حريق في مبني كبير بمحافظة بلجرشي، لم ينتج عنه أي إصابات أو وفيات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بمنطقة الباحة، العقيد جمعان بن دايس الغامدي: إن المدني تبلغ اليوم الأربعاء من مركز التحكم والتوجيه عن طريق مركز القيادة والسيطرة بوقوع حادث حريق في مبني كبير بمحافظة بلجرشي، وعلى الفور تم انتقال فرقتي الإطفاء والإنقاذ من مركز بني كبير، ودعم الموقف بفرقة من مركز طليلان.

وأضاف أنه عند الوصول تبين أن الحادث عبارة عن احتراق في غرفة في الدور الأول تقدر مساحتها بحوالي 4*3 تقريبًا، وكان هناك عدد 5 أشخاص في الدور الثاني تم إخلاؤهم لمنطقة آمنة، وتم إخماد الحريق من قبل فرق الدفاع المدني، ولم ينتج عن الحادث إصابات أو وفيات، متوقعًا أن يكون سبب الحادث التماسًا كهربائيًّا.







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