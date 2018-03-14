بالصور.. حملة معًا ضد الإرهاب والفكر الضال تتواصل بمحافظة الرس 

المواطن - خالد البدراني - الرس

رأس وكيل محافظة الرس بدر محمد العساف بمقر المحافظة اليوم، الاجتماع السابع للمكتب التنسيقي لحملة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم بعنوان “معًا ضد الإرهاب والفكر الضال” بحضور مندوبي الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية.

وبدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من وكيل المحافظة، ثم ناقش مع الحضور عددا من المحاور مشيدًا بالجهات التي تفاعلت مع الحملة، مؤكدًا أهمية تنفيذ توجيهات أمير منطقة القصيم.

عقب ذلك تحدث مندوبو الجهات الحكومية لتوضيح الأعمال التي قدمت خلال الفترة الماضية، والخطط القادمة لديهم لتفعيل الحملة.

واختتم الاجتماع بعدد من التوصيات ومنها استحداث طرق جديدة لتفعيل الدور التوعوي للحملة بمواقع التواصل الاجتماعي، والمبادرة بأعمال غير تقليدية، والتأكيد على بث شعار الحملة، وتوضيح آلية العمل للجمعيات الخيرية بمحافظة الرس، وتوجيه رسائل توعوية للنشء حول مخاطر الإرهاب والفكر الضال على الفرد والمجتمع.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :