بالصور.. خطة من حرس الحدود تُنقذ عشرينيًّا هنديًّا مرض في عرض البحر

المواطن- المدينة المنورة

تمكّنت الدوريات البحرية بقيادة حرس الحدود السعودي بمنطقة المدينة المنورة، يوم أمس الخميس، من إخلاء أحد الركاب (هندي الجنسية)، من سفينة (بنمية) أثناء إبحارها بمياه البحر الأحمر المقابلة لحدود مسؤوليات محافظة ينبع، قادمة من ميناء بورسعيد، حيث كان يعاني من حالة إعياء شديدة وارتفاع في درجة الحرارة.



وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، أن مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ لمحور البحر الأحمر وخليج العقبة التابع لحرس الحدود بجدة تلقى بلاغًا مفاده وجود حالة مرضية لأحد ركاب السفينة (ultimate Freedom) حاملة علم (بنما)، لشخص هندي الجنسية يبلغ من العمر 25 عامًا وعلى الفور حدد المركز موقع السفينة، والتي اتضح أنها على مسافة (7 أميال بحرية) من منطقة الإرشاد الشمالي بينبع، حيث تم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتطبيق بنود الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية بمياه المملكة المعمول بها في مثل هذه الحالات، وربط مدير الطوارئ بصحة محافظة جدة من قبل مركز التنسيق بجدة JMRCC مع المختصين بالسفينة هاتفيًّا لتزويدهم بالإرشادات الطبية اللازمة لحين إخلاء المريض”.

ولفت إلى أنه في الوقت نفسه، تم تكليف فرق البحث والإنقاذ والدوريات البحرية التابعة لقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة وطاقم طبي من الشؤون الطبية التابعة لحرس الحدود للانتقال لموقع الحدث ومباشرة الحالة في عرض البحر.

وأشار متحدث حرس الحدود إلى أنه “تم إخلاء المريض إلى الرصيف البحري بمركز الشرم التابع لقيادة حرس الحدود بالمدينة المنورة بعد تقديم الخدمات الإنسانية والطبية اللازمة للحالة، ونقله مباشرة إلى مستشفى الأنصاري عبر سيارة الإسعاف التابعة للشؤون الطبية لحرس الحدود لتلقي العلاج اللازم”.

وأكد المتحدث الرسمي “مغادرة البحار الهندي المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم وتماثله للشفاء وإنهاء إجراءات المغادرة من قِبل جوازات ميناء الملك فهد الصناعي بينبع، وهو بصحة جيدة”.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :