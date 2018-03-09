بالصور.. رفع ١١٠ سيارات تالفة ومتوقفة بأحياء وشوارع صامطة

المواطن - علي شيبان - جازان

رفعت بلدية محافظة صامطة بالحد الجنوبي ١١٠ سيارات تالفة ومتوقفة في أحياء وشوارع محافظة صامطة ، ضمن مبادرة “إزالة التشوهات البصرية” والتي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية ، وبتوجيهات ومتابعة من قبل رئيس البلدية المهندس هادي بن علي الدغريري.

وأوضح مدير قسم الحركة والصيانة بإدارة الخدمات بالبلدية يحيى بن شبير النجمي ، أن حملة البلدية لرفع السيارات التالفة والمتوقفة في شوارع وأحياء محافظة صامطة مستمرة لتخليص المدينة من المظاهر السلبية لحالات توقف السيارات التالفة ، كما تم رفع السيارات المخالفة إلى المكان المحدد بحجز البلدية بالتنسيق مع شعبة المرور بالمحافظة والجهات الحكومية ذات الصلة بذلك.

وأكد رئيس البلدية استمرار الحصر ورفع المركبات والهياكل التالفة، بحجز البلدية ، وفي حالة مراجعة مالك المركبة خلال المدة المحددة يتم منحه تصريحا لفسخ مركبته بعد تطبيق الضوابط والأنظمة الخاصة بذلك.

وأشار الدغريري ، إلى أن بلدية محافظة صامطة ومن خلال سعيها المستمر في تطوير وتقديم أفضل الخدمات لسكان المحافظة والقرى التابعة لها ، حرصت على المنظر العام لكافة أحياء وشوارع المحافظة والتصدي لكل أشكال التشويه والتلوث البصري والبيئي من خلال إزالة السيارات التالفة.

ودعا رئيس بلدية محافظة صامطة المهندس هادي بن علي الدغريري ، المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ فوراً عن حالة أو ملاحظات متعلقة بمثل هذه المخالفات من خلال الاتصال على الرقم الموحد ٩٤٠ ) وستقوم البلدية بإكمال اللازم.







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