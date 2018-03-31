بالصور.. ضبط 6 بنغاليين تورطوا في بيع آلاف شرائح الاتصال بطرق مخالفة

المواطن - الرياض

أطاحت الأجهزة الأمنية بالرياض بعصابة من 6 وافدين، من الجنسية البنجلاديشية، لتورطهم في بيع شرائح اتصال وبيانات بطرق مخالفة للأنظمة.

وقال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، إنه بعد توافر معلومات حول قيام مجموعة من الوافدين بتفعيل وبيع شرائح الاتصالات والبيانات بطرق مخالفة للأنظمة وتحايلًا عليها، مستخدمين في ذلك بعض الأجهزة التي قاموا بتوفيرها كقارئ بيانات الشرائح وقارئ البصمة؛ تم اتخاذ عدة إجراءات وتحليل للمعلومات المتوفرة للإطاحة بهم.

وأكد المتحدث الإعلامي أنه تم تجهيز كمين محكم أسفر عن القبض على 6 وافدين مخالفين لأنظمة العمل والإقامة، أعمارهم بين الـ(23-47 عاماً)، اتخذوا من إحدى الشقق السكنية في أحد أحياء وسط العاصمة وكراً لهم لتنفيذ مآربهم.

وأشار إلى أنه عثر بحوزتهم على عدد (٥١٦٢) شريحة متنوعة وعدد (٨) أجهزة قارئ للبصمة وعدد (١٠) أجهزة قارئ بيانات الشرائح وعدد (٢٧) هاتفاً محمولاً معدلاً، وجهاز كمبيوتر وآله طابعة.

واعترف الجناة خلال التحقيقات الأولية بما نُسب إليهم، فجرى إيقافهم وتحريز المضبوطات، وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لاستكمال اللازم بحسب الاختصاص.







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