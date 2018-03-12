بالصور .. عبدالله بن بندر يدشين حاضنة النمو في وادي مكة

المواطن - واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة اليوم, “حاضنة النمو”، وذلك خلال زيارته لوادي مكة للتقنية بالمدينة الجامعية في العابدية، للاطلاع على منتجاتها وشركاتها الناشئة التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وشاهد الأمير عبدالله بن بندر خلال زيارته نماذج مشاريع برنامج التدريب الصيفي لطلاب وطالبات مسارات النمذجة وريادة الأعمال والتصميم والبرمجة، والمتنوعة بين التطبيقات على الأجهزة الذكية ونماذج الحساسات والدوائر الإلكترونية والتصاميم الاحترافية، والحملات التسويقية للشركات الناشئة بوادي مكة.



واطلع سموه على عرض مرئي عن الوادي بعنوان “من وادٍ غير ذي زرع إلى واحة عالمية للإبداع والابتكار و ريادة الأعمال”، بين فيه خدمات الشركة المتمثلة في الاستثمار في صناعة نقل التقنية وتطويرها، وتأسيس حاضنات التقنية والاستثمار فيها، وتهيئة طلاب الجامعة للعمل في القطاع الخاص عبر التدريب والتأهيل وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة والاستثمار في البحث العلمي.

وأوضح العرض أن وادي مكة استطاع أن يحقق 29 منتجاً تقنياً، و 15 شركة ناشئة نجحت للدخول إلى سوق العمل وفرت خلالها 3 آلاف فرصة عمل للشباب والفتيات من الكفاءات الوطنية، وقدر حجم الشركات الناشئة بالوادي بـ 50 مليون ريال، فيما بلغت مبيعات تلك الشركات بنحو 45 مليون ريال.



وتستهدف خطة الوادي رفع الشركات الناشئة إلى 45 شركة وتقديم البرامج التدريبية والاستشارية والقانونية والإدارية والتقنية، وكذلك الدعم المالي وبناء النماذج الأولية داخل معمل النمذجة والتصنيع.



واطلع سموه على المخطط العام لشركة وادي مكة للتقنية، وهو تجسيد لرؤية الوادي ليكون حاضنة الأعمال ومنصة الانطلاق للشركات الناشئة، ويقع المشروع في الجزء الشرقي من المدينة الجامعية لجامعة أم القرى بالعابدية ، والمرتبط بوسائل النقل العام من خلال محطة المترو والمزمع تنفيذه، ويضم المشروع حاضنات ومسرعات الأعمال، إضافة إلى الشريط التجاري المكون من فندق وادي مكة والمركز الإداري ومراكز الشركات العالمية إلى جانب جزء مخصص للسكن والأنشطة الاجتماعية.

ثم اطلع سموه بعد انطلاقة “حاضنة نمو” على نماذج من أعمال طلاب وطالبات التدريب الصيفي، ثم زار معمل الحساسات الإلكترونية الذي يحتوي على عدد من التجهيزات الحديثة في مجال تصميم النماذج الأولية للمنتجات الابتكارية، وتصنيع الحساسات والدوائر الإلكترونية الدقيقة والتي يعمل على تشغيلها نخبة من الشباب السعودي، كما وقف على الشركات الناشئة بالوادي والمتعلقة باستخدام الصور وتحليلها لخدمات إدارة الحشود، وجمع بيانات مواقع التواصل الاجتماعي وتحليلها بتقنيات الذكاء الاصطناعي، لإصدار تقارير تسويقية إلى جانب إنتاج الأجهزة الإلكترونية المتقدمة لدعم تطبيقات إنترنت الأشياء وخدمات التتبع والنقل، وكذلك استخدام تقنيات العلاج الطبيعي من خلال الألعاب الإلكترونية للأطفال المعاقين، إضافة إلى تصنيع الأجهزة الطبية لتحليل البكتريا أوتوماتيكيًا باستخدام تقنيات الليزر، واستخدام تقنيات الفهم العميق والذكاء الاصطناعي في إنتاج تقنيات للسلامة المرورية.



كما شهد سمو أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة توقيع 3 اتفاقيات تعاون بين وادي مكة للتقنية وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة والغرفة التجارية الصناعية بمكة والجمعية السعودية للعمود الفقري.

وتهدف الاتفاقيات إلى التعاون بين وادي مكة للتقنية والجهات الثلاث لرفع مستوى الأداء وتطوير وتنمية الأرض المخصصة لوادي مكة للتقنية لتكون مركزًا جاذبًا للأعمال ومنصة للابتكار وريادة الأعمال.







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