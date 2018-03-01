بالصور.. فعاليات هيئة الرياضة تُشعل أجواء مباراة الأهلي والتعاون

المواطن – مروة نبيل

نشر حساب الراقي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من الفعاليات التي أقامتها الهيئة العامة للرياضة للجماهير قبل مباراة الأهلي والتعاون ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري السعودي للمحترفين.

وظهر من الصور تفاعل الحضور الجماهيري والأطفال مع الفعاليات المصاحبة لمباراة الأهلي والتعاون وسط أجواء جميلة وتفاعل رائع، خاصة من الصغار الذين رفعوا أعلام الراقي وقاموا بالرسم على الوجوه.

ونشر حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للفعاليات المصاحبة لمباراة الأهلي والتعاون المُقامة على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

وتفاعل الأطفال والجمهور والعائلات الحاضرة لمباراة الأهلي والتعاون مع فعاليات الهيئة العامة للرياضة، وظهرت علامات السعادة والانسجام مع هذه الفعاليات.

واعتادت الهيئة العامة للرياضة على إقامة العديد من الفعاليات الرياضية والاجتماعية للعائلات والجماهير قبل انطلاق مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

وسبق وتعاونت الهيئة العامة للرياضة مع اتحاد الرياضة المجتمعية لتجهيز فعاليات عدد من اللقاءات، ومنها الأهلي والباطن، الهلال والاتحاد، والاتحاد والاتفاق، وذلك بالإضافة إلى الفعاليات المصاحبة لمباراة الأهلي والشباب.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون قبل مباراة الأهلي والتعاون اليوم المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 28 نقطة، ويأمل انتزاع الثلاث نقاط من الراقي للتقدم في المسابقة المحلية.

ويقع الراقي في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين قبل مباراة الأهلي والتعاون اليوم أمام التعاون برصيد 42 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز من أجل الاستمرار في الوصافة، أملًا في تعثر الهلال وانتزاع الصدارة منه.







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