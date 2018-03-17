بالصور.. فيصل بن خالد يستقبل أهالي عسير المعزين في وفاة أخيه بندر

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

استقبل الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، مساء اليوم السبت، في الصالة الرئيسية بالخالدية المشايخ والقضاة وشيوخ القبائل ومحافظي المحافظات ومديري الإدارات الحكومية والقيادات الأمنية وأعضاء مجلس المنطقة والمجلس البلدي وجمعًا من الأهالي الذين قدموا له التعازي في وفاة أخيه الأمير بندر بن خالد بن عبدالعزيز.

وأعرب أمير عسير عن شكره وتقديره للجميع على ما أبدوه من مشاعر صادقة، مؤكدًا أن هذه المشاعر ليست بمستغربة من الجميع، سائلًا المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :