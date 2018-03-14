بالصور.. قطاع رفحاء الصحي يحتفل باليوم العالمي للكلى

المواطن - رفحاء

تحت رعاية محافظ رفحاء بدر بن إبراهيم الهزاع وبحضور مدير القطاع الصحي برفحاء محمد النجدي وعدد من أهالي المحافظة أقيم احتفال باليوم العالمي للكلى تحت شعار (الكلى وصحة المرأة: تضمين، تقدير، تمكين).

وسلط النجدي في كلمة له الضوء على عوامل الخطر الرئيسية لمرض الكلى المزمن، وعلى أهمية المبادرة بفحص وظائف الكلى للمصابين بارتفاع ضغط الدم أو السكري ،مؤكداً أن أمراض الكلى المزمنة هي مشكلة صحية عالمية قد تؤدي إلى مضاعفات كبيرة مثل الفشل الكلوي والموت المبكر .

بعد ذلك تم عرض فيلم تثقيفي عن أمراض الكلى والعوامل الرئيسة لمرض الكلى المزمن، وعلى سبل الوقاية والعلاج .

كما اشتمل الحفل على معرض تثقيفي يهدف لزيادة وعي المجتمع حول أهم أمراض الكلى وسبل العلاج والوقاية المتاحة، وعلاقة السلوكيات غير الصحية بالإصابة بأمراض الكلى والسلوكيات الوقائية، والوعي حول عوامل الخطر، وكيفية التعايش مع أمراض الكلى وغيرها .

وفي نهاية الحفل كرم محافظ رفحاء القائمين على المعرض وعددا من الشركاء الذين قدموا العديد من الجهود المثمرة التي كانت تهدف لرفع مستوى الوعي الصحي لدى المجتمع .







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