بالصور.. قمصان المنتخبات المشاركة بالمونديال

المواطن - متابعة

كشف شركة أديداس للملابس الرياضية عن القمصان البديلة لبعض المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم الصيف الجاري بروسيا.

وأشارت صحيفة “ذا صن” البريطانية إلى أنه تم استقدام مجموعة من نجوم بعض المنتخبات المشاركة في العرس العالمي، وهو يرتدون القمصان البديلة لمنتخبات بلادهم.

وظهر في قائمة المشاركين في الترويج للقمصان البديلة الأرجنتيني ليونيل ميسي المحترف في صفوف برشلونة الإسباني، وكذلك الكولومبي جيمس رودريغيز المحترف في بايرن ميونيخ الألماني، وغيرهما من النجوم.

وتسعى شركة الملابس الرياضية للترويج عن قمصان المنتخبات المشاركة في العرس العالمي قبل انطلاقه بفترة، على أن يكون عالقًا في الأذهان قبل انطلاق المونديال من خلال ارتدائها خلال المباريات الودية التي ستخوضها المنتخبات المونديالية.







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