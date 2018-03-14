بالصور.. كلنا مسؤول .. مبادرة في صحة مكة للتقريب بين مقدمي الخدمة والمرضى

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة

بناءً على توجيهات وزير الصحة بتنفيذ مبادرة “كلنا مسؤول” وبمتابعة مستمرة من قبل مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة أشرفت إدارة حقوق وعلاقات المرضى بالمنطقة أمس على تنفيذ لقاءاتها الدورية بمستشفيات ومراكزها الصحية.

وتهدف المبادرة إلى تقريب وجهات النظر والاستماع الفعّال للمرضى وزيادة الألفة بين مقدمي الخدمة “مدراء المستشفيات” ومتلقيها من “المرضى وذويهم”، وإيصال صوت متلقي الخدمة مباشرة إلى المسؤولين، إضافة إلى تلمس ومعرفة المسؤولين لاحتياجات المرضى وإيجاد الحلول الناجحة والفعّالة للمشكلات التي يطرحها المرضى وذووهم من وجهة نظرهم وتفعيل دور لجان حقوق وعلاقات المرضى في المنشآت الصحية.



وتتمحور فكرة المبادرة حول عقد اجتماع دوري لمدراء وقادة المنشأة مع مجموعة من المرضى وذويهم يتم فيها طرح جميع المشكلات والخدمات الطبية ووضع الحلول والمقترحات ومناقشتها مع الطرفين مع تحديد جدول زمني لتنفيذها.

وتتضمن آلية المبادرة تنظيم لقاءات دورية كل 3 أشهر من قبل إدارات حقوق وعلاقات المرضى بالمنشآت الصحية في المنطقة وتكوين لجنة من قيادي المنشأة تتكون من “مدير المنشأة، الطاقم الطبي، رئيس إدارة حقوق وعلاقات المرضى في المنشأة، التمريض، التغذية والصيدلة، الخدمات المساندة”.

وتسعى الصحة من خلال هذه المبادرة لتحقيق العديد من الخطوات الإيجابية ومنها إشعار المرضى بقرب المسؤول منهم، وإمكانية حل المشكلة في المنشأة دون تصعيد، وسرعة الإنجاز وتوفير الوقت، ورفع مستوى فعالية الخدمات من خلال رؤيتها من زاوية المريض، رفع نسبة رضا المرضى عن المنشأة.







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