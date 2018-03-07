بالصور.. لجان التوطين تحرر أكثر من 40 مخالفة لمحلات تجارية في صامطة

المواطن - علي شيبان - جازان

تنفيذًا لتوجيه القيادة الرشيدة في توطين قطاعات العمل المختلفة، واصلت لجنة التوطين واللجان التفتيشية في محافظات جازان جهودها وأعمالها الميدانية.

ونفذت لجنة التوطين بمحافظة صامطة عملها، بإشراف وتوجيه من محافظ صامطة محمد بن ناصر لبدء الزيارات التفتيشية لأشهر المولات في المحافظة، والتأكد من جميع المحلات التجارية والعاملين بها، وذلك ضمن الأعمال التي تقوم بها اللجنة في إطار توطين قطاعات العمل المختلفة.

وأوضح رئيس لجنة التوطين بمحافظة صامطة، عبده علي جاري، أن الجولة شملت عددًا من المحلات التجارية والمستلزمات النسائية والعطور والإكسسوارات والعبايات النسائية ومراكز التخفيضات.

وبين أن لجان التوطين في المحافظة، تواصل أعمالها بشكل مستمر في أسواق ومؤسسات المنطقة لتفعيل وتطبيق القرارات الصادرة في هذا الخصوص، وسط تجاوب كبير من أصحاب الأعمال لإتاحة فرص العمل أمام الشباب السعودي الطموح.

وشملت الجولات 23 محلًّا ومركزًا، تم من خلال ذلك تحرير ما يزيد عن 41 مخالفة لأصحاب المحلات التي لوحظ بها مخالفات تستحق العقوبات النظامية.







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