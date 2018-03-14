بالصور.. لفتة أبوية من نائب أمير جازان

المواطن - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، بمكتبه بالإمارة اليوم ، أبناء وذوي الشهيد الرقيب مرعي بن أحمد يحيى جذمي، من منسوبي القوات البرية، الذي استشهد أثناء أداء الواجب, دفاعاً عن الوطن في مواجهة المعتدين بالخطوط الأمامية بالحد الجنوبي بمنطقة نجران.

ونقل سمو نائب أمير المنطقة ، في مستهل اللقاء تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، وتعازي سمو أمير منطقة جازان إلى أبناء وذوي الشهيد كافة.

وأعرب عن فخره واعتزازه بما قدمه الشهيد من دور مهم في ردع كيد المعتدين على حدود بلادنا الغالية، ما يؤكد انتماءه لوطنه، وولاءه للقيادة الرشيدة – أيدها الله – ، معبراً عن أحر التعازي والمواساة لأسرة الشهيد الجذمي، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم قدم ذوو الشهيد شكرهم لسمو نائب أمير المنطقة على استقبالهم ومواساتهم , سائلين الله عز وجل أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادتها الرشيدة – رعاها الله – .

حضر الاستقبال محافظ العارضة نايف بن ناصر بن لبدة.







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