بالصور.. محافظ الليث المكلف ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الشنبري

المواطن- واس

نقل محافظ الليث المكلف رده بن أحمد الزهراني، أمس الجمعة، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومحافظ الليث محمد عبدالعزيز القباع، لأسرة وذوي شهيد الواجب الجندي أول عايش بن أحمد الشنبري الذي استشهد أثناء أدائه لواجبه تجاه دينه ووطنه والدفاع عنه بمنطقة جازان.

وعبّر الزهراني، خلال زيارته لأسرة الشهيد بمنزلهم في مركز السعدية شمال محافظة الليث، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته, مشيداً بما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير في الدفاع عن أرض الحرمين الشريفين ويُعَدّ مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

وعبّر ذوو الشهيد الشنبري عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على الاهتمام الدائم بأبنائها في كل مكان، مشيرين إلى أن ابنهم استشهد في ميدان العز والكرامة والشرف للدفاع عن هذا الوطن الغالي.







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