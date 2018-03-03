بالصور.. مزولة سيتي يواصل فعاليته بـ4 محاور

المواطن - علي القرني - الرياض

شهد كرنفال “مزولة سيتي” تفاعلًا جماهيريًّا غير مسبوق.

والكرنفال تنظمه الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر، برعاية الأمير محمد بن عبدالرحمن، نائب أمير منطقة الرياض، وتشريف سفير الإمارات الشيخ شخبوط بن نهيان.

ولاقى كرنفال مزولة سيتي تفاعلًا من الزوار، بسبب محاوره الأربعة؛ وهي “رد لهم”، وهو عبارة عن سوق مزولة يشارك فيه من القدرات الشبابية والطاقات السعودية بكل الإمكانيات المتاحة.

أما المحور الثاني فهو “اقلط معهم”، وهو تشكيلة من الطاقات الشبابية في عربات الأطعمة المختلفة التي قدمت للزوار مختلف الأطعمة، وبالنسبة إلى المحور الثالث فهو “شوف مثلهم”، ويتمثل هذا المحور من خلال المجسمات الفنية ليجسد لنا معاناة مرضى الزهايمر، وأخيرًا المحور الرابع “حس فيهم”، وشارك الزوار في الأنشطة التفاعلية التي تسمح للجميع بتجربة أحاسيس مريض الزهايمر.

كما تم إقامة جولة على كبار السن من دور الرعاية الاجتماعية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لإشراكهم سنويًّا مع أفراد المجتمع وإيجادهم في المجتمع.

وأوضحت سارة بنت فيصل الرشيد، مديرة إدارة التثقيف الصحي ورعاية المرضى وذويهم بالجمعية، أن هناك جهودًا كبيرة بذلت من الجميع والجهات المشاركة كان لها أكبر الأثر في خروج “مزولة سيتي” بهذا الشكل، ولذلك فإن ثمرة هذا الجهد ظهرت من خلال التواجد المكثف للجماهير والتفاعل الكبير.

وجاء الكرنفال بدعم من الهيئة العامة للترفيه وبتعاون ومساندة المؤسسة العامة للتقاعد، متمثلة باحتضان مشروعها المدينة الرقمية الرائدة بالمملكة، وبمساندة مجموعة ماجد الفطيم في أول تواجد لهم بالمملكة، متمثلًا في فوكس سينما.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :