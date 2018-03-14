بالصور.. معلم بالطائف يبتكر تطبيق (عيون) لمساعدة المكفوفين

المواطن - الطائف

ابتكر معلم بالطائف تطبيقاً يعد الأول من نوعه، يعمل على مساعدة المكفوفين، وخاصة مع العالم الرقمي.

وأطلق المعلم غيثان الزهراني، مبتكر التطبيق، اسم (عيون) على تطبيقه الجديد، والذي يتواكب اسمه مع عمله، وخواصه، والفائدة منه لفئة المكفوفين.

وقال غيثان أحد منسوبي تعليم الطائف: إن تطبيق عيون يهدف إلى محاولة التيسير على المكفوفين وتسهيل اندماجهم مع العالم الرقمي، إضافة إلى مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة فئة المكفوفين وضعاف البصر للتعرَّف على بعض ضروريات الحياة، وحماية فئة المكفوفين من الوقوع ضحية لعمليات الكذب والتزوير بسبب استغلال فقدان حاسة البصر، وكذلك مساعدة الكفيف على ممارسة حياته اليومية بيسر دون مساعدة الآخرين.

وأشار إلى أن التطبيق الفعلي لهذا المشروع تم مؤخراً على الفئة المستهدفة بمدرسة (حطين المتوسطة، وابن عثيمين الثانوية) حيث شارك فيه المكفوفون وضعاف البصر وأبدوا تفاعلهم إزاء هذا التطبيق، مشيراً إلى أن فكرة التطبيق جاءته نظير المعاناة التي لاحظها على هذه الفئة، والتي حرَّكت أفكاره لابتكار هذا التطبيق.

وقد ترشح مشروع تطبيق “عيون” كواحد من عشرة مشاريع فقط من بين مئات المشاريع بمنطقة مكة المكرمة، حيث إن ملتقى مكة الثقافي قد أتاح المشاركة في مبادرة الابتكار في التطبيقات الإلكترونية للأفراد، وقد كان من ثمرات هذا الملتقى المشروع الإنساني (تطبيق عيون) والذي تقدم به الأستاذ غيثان بن حسن الزهراني من الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف.. هذا وقد تبنت مطابع الأمل بالطائف مشروع المعلم، ووعدت بدعمه.







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